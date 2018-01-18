На улицы Москвы из-за снегопада выведено почти 10 тысяч единиц техники

На московских улицах работают почти 10 тыс. единиц снегоуборочной техники, сообщает m24 со ссылкой на заместителя мэра по опросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Все службы города переведены в усиленный режим. Количество спецтехники, задействованной в уборке Москвы, из-за усиления снегопада было увеличено», — отметил чиновник.

По его словам, в городе в непрерывном режиме идут механизированные и ручные работы по уборке и противогололёдной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.

Под особый контроль взята очистка снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов у зданий.

Водителей просят пересесть на общественный транспорт.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Пермском крае предупредили о гололедице с 19 по 21 января.