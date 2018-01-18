На улицы Москвы из-за снегопада выведено почти 10 тысяч единиц техники
«Все службы города переведены в усиленный режим. Количество спецтехники, задействованной в уборке Москвы, из-за усиления снегопада было увеличено», — отметил чиновник.
По его словам, в городе в непрерывном режиме идут механизированные и ручные работы по уборке и противогололёдной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.
Под особый контроль взята очистка снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов у зданий.
Водителей просят пересесть на общественный транспорт.
Ранее Inforeactor сообщало, что в Пермском крае предупредили о гололедице с 19 по 21 января.