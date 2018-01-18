В Пермском крае предупредили о гололедице с 19 по 21 января

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В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия с 19 по 21 января, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное управление МЧС.

По прогнозу, будет сильная изморозь, гололедица.

Представители городских и дорожных служб напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством, проявлять внимательность за рулём, избегать резкого торможения.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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