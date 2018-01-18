На участке Хорошёвского шоссе ввели ограничения из-за строительства ТПК

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На участке Хорошёвского шоссе ввели ограничения из-за строительства Третьего пересадочного контура столичного метрополитена, сообщает m24 со ссылкой на информационный центр департамента транспорта Москвы.

До 1 марта круглосуточно недоступна одна полоса от пересечения с улицей Зорге до дома №39, корпуса 1 по Хорошёвскому шоссе.

До 12 марта недоступен проезд по участку улицы Удальцова от дома №60 до пересечения с Мичуринским проспектом, а также на участке улицы Раменки от пересечения с улицей Удальцова до дома №60 по улице Удальцова. Ограничения действуют в круглосуточном режиме на одной полосе с обустройством временных уширений.

Ранее НСН сообщала, что в Москве будет ограничено движение автомобилей в Крещение.

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