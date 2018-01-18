«Университетский квест» пройдёт в Московском зоопарке в Татьянин день

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Московский зоопарк в Татьянин день поздравит студентов столичных вузов с их главным праздником, сообщает New Inform.

В частности, 25 января на территории зоосада будет проходить «Университетский квест». Каждая команда-участница получит свои задания и маршрут. Затем сотрудники подведут итоги и поздравят победителей. Все желающих будут ждать в 12:45 у Большого пруда.

Учащиеся высших учебных заведений, как и в другие дни, смогут посетить зоопарк бесплатно — для этого нужно предъявить студенческий билет на входе.

Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.

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