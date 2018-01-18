В Чите проверяют сообщения о том, что дети ходят в школу через лес из-за отмены автобуса

В Забайкальском крае проводится проверка после сообщений об отмене школьного автобуса, из-за чего дети вынуждены идти через лес.

Об этом говорится на сайте краевого управления Следственного комитета.

«Следователи регионального следственного управления в ближайшее время проверят соответствие данных СМИ действительности. Будут опрошены жители посёлка Каменный карьер, а также представители районной администрации», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в посёлок Каменный Карьер Читинского района Забайкальского края второй месяц не ездит автобус для школьников. Дети вынуждены идти через лес, где водятся дикие животные.

В ноябре ФАН сообщало о проверке в Новосибирске сообщений о том, что кондуктор в мороз высадила из автобуса восьмилетнюю девочку.