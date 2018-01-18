МЧС по Красноярскому краю предупредило о сильном похолодании в регионе
МЧС по Красноярскому краю предупредило, что в ближайшие сутки в регионе ожидается сильное похолодание, сообщает Inforeactor.
По имеющимся данным, прогнозируются мороз и гололедица.
Представители МЧС и ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательнее на дорогах.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии главной зимней трассы на Ямале из-за аномального тепла.
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