Бывший участник «Битвы экстрасенсов» скончался в Воронеже

В Воронеже умер участник 10-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский. Об этом сообщил его бывший однокурсник Константин Кропотов.

По его словам, Ямпольский скончался от острой коронарной недостаточности.

«У Кости нет родных, только друзья, поэтому мы решили собирать деньги. Похороны пройдут сегодня», — цитирует Кропотова РИА Новости.

Представитель Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы сообщил, что Ямпольский умер 15 января.

В июне 2017 года участница шоу «Битва экстрасенсов» погибла, упав с шестого этажа.