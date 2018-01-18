Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», — приводит ТАСС сообщение.

Как передаёт m24, в ЦОДД предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий «возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий».

Ранее стало известно, что пробки на дорогах Москвы утром 18 января достигли восьми баллов.

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