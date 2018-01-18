Пробки утром в Москве достигли 8 баллов

Пробки на дорогах Москвы утром 18 января достигли восьми баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сильные затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. Есть затруднения в центре города, на МКАД и ТТК.

По прогнозам портала, пробки сохранятся в течение ближайших трёх часов.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о порывистом ветре, снеге и слабой метели в Москве 18 января.