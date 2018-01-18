СМИ: В российских судах могут появиться примирители

Верховный суд (ВС) России предлагает ввести новый способ решения споров мирным путём. Помогать в этом будет судебный примиритель.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, который намерен обсудить пленум ВС.

Отмечается, что прибегать к помощи судебного примирителя можно будет в арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства. При этом данный вариант решения спора будет недоступен в делах, связанных с уголовными и административными правонарушениями.

Если судебный примиритель сможет помочь договориться сторонам, то предлагается частично возвращать им госпошлину. За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будет возвращаться 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства — половина суммы, кассационного обжалования — 30%.

Ожидается, что роль примирителя смогут на себя взять судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование.