В московских парках и зонах отдыха оборудуют 16 мест для крещенского купания
На особо охраняемых природных территориях появятся 16 специально оборудованных мест. В частности, искупаться можно будет в парках «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово» и «Косинский», а также в Серебряном бору и Москворецком парке.
Крещенские купания состоятся также в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» (зона отдыха «Тропарёво»), в районе аллеи Лесные пруды и в зоне отдыха «Чёрное озеро» в Зеленограде.
Как отметили в ведомстве, все купели оснастят мостиками и деревянными лестницами. Неподалёку разместят раздевалки и туалетные кабины. Также планируется раздавать горячий чай.
За порядком будут следить представители УВД по Москве. Контролировать проезд к местам купания поручили сотрудникам ГИБДД, а МЧС и работники поисково-спасательных станций займутся обеспечением безопасности на воде. При необходимости скорую медицинскую помощь окажут линейные бригады врачей.
Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.