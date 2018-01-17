В московских парках и зонах отдыха оборудуют 16 мест для крещенского купания

В московских парках и зонах отдыха будут оборудованы места для крещенских купаний, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На особо охраняемых природных территориях появятся 16 специально оборудованных мест. В частности, искупаться можно будет в парках «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово» и «Косинский», а также в Серебряном бору и Москворецком парке.

Крещенские купания состоятся также в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» (зона отдыха «Тропарёво»), в районе аллеи Лесные пруды и в зоне отдыха «Чёрное озеро» в Зеленограде.

Как отметили в ведомстве, все купели оснастят мостиками и деревянными лестницами. Неподалёку разместят раздевалки и туалетные кабины. Также планируется раздавать горячий чай.

За порядком будут следить представители УВД по Москве. Контролировать проезд к местам купания поручили сотрудникам ГИБДД, а МЧС и работники поисково-спасательных станций займутся обеспечением безопасности на воде. При необходимости скорую медицинскую помощь окажут линейные бригады врачей.

Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.