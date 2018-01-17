Жителей Кузбасса и Сочи предупредили о непогоде
МЧС России предупредило жителей Кемеровской области о непогоде, сообщает Inforeactor.
По данным ведомства, 18 января в регионе ожидаются снежные заносы, гололедица и метель.
Автовладельцев просят соблюдать меры безопасности на дорогах и учитывать увеличение тормозного пути транспортных средств в гололёд.
Также стало известно, что жителям и гостям Сочи посоветовали не оставлять автомобили под деревьями и баннерами из-за усиления ветра с 17 по 18 января, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Местами порывы будут достигать 18—23 м/с.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило об усилении ветра в Москве.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.