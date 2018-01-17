Жителей Кузбасса и Сочи предупредили о непогоде

МЧС России предупредило жителей Кемеровской области о непогоде, сообщает Inforeactor.

По данным ведомства, 18 января в регионе ожидаются снежные заносы, гололедица и метель.

Автовладельцев просят соблюдать меры безопасности на дорогах и учитывать увеличение тормозного пути транспортных средств в гололёд.

Также стало известно, что жителям и гостям Сочи посоветовали не оставлять автомобили под деревьями и баннерами из-за усиления ветра с 17 по 18 января, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Местами порывы будут достигать 18—23 м/с.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило об усилении ветра в Москве.