Двух сотрудников ГИБДД в Ленинградской области подозревают в крупном мошенничестве

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Двух сотрудников ГИБДД в Ленинградской области подозревают в совершении крупного мошенничества, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 10 ноября 2017 года в Луге.

Подозреваемые дежурили на улице Большой Инженерной, где задержали местного жителя. Они потребовали у него 70 тыс. рублей и заявили, что если мужчина не заплатит, то его обвинят в хранении наркотических средств. Были ли у гражданина запрещённые препараты, неизвестно.

В отношении сотрудников правоохранительных органов заведены дела по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска заплатила 700 тыс. рублей лжецелительнице.

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