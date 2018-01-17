Двух сотрудников ГИБДД в Ленинградской области подозревают в крупном мошенничестве
По данным следствия, инцидент произошёл 10 ноября 2017 года в Луге.
Подозреваемые дежурили на улице Большой Инженерной, где задержали местного жителя. Они потребовали у него 70 тыс. рублей и заявили, что если мужчина не заплатит, то его обвинят в хранении наркотических средств. Были ли у гражданина запрещённые препараты, неизвестно.
В отношении сотрудников правоохранительных органов заведены дела по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска заплатила 700 тыс. рублей лжецелительнице.