Суд арестовал экс-главу службы безопасности Березовского

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Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова.

Отмечается, что ему вменяют в вину незаконный оборот оружия и взрывчатки.

При этом сам Соколов заявил в суде, что его задержали якобы по наводке СБУ.

Как сообщает РИА Новости, экс-глава службы безопасности останется под арестом до 16 марта.

Ранее в Лефортовский суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соколова.

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