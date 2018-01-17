Суд арестовал экс-главу службы безопасности Березовского

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова.

Отмечается, что ему вменяют в вину незаконный оборот оружия и взрывчатки.

При этом сам Соколов заявил в суде, что его задержали якобы по наводке СБУ.

Как сообщает РИА Новости, экс-глава службы безопасности останется под арестом до 16 марта.

Ранее в Лефортовский суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соколова.