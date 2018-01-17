В Лефортовский суд поступило ходатайство об аресте экс-главы службы безопасности Березовского
В Лефортовский суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова.
Об этом RT рассказали в пресс-службе суда.
Отмечается, что Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).
Ранее в РБК со ссылкой на источник сообщили о задержании Соколова.
В августе 2017 года стало известно, что на Украине по подозрению в госизмене была задержана гражданская жена Сергея Соколова Дарья Мастикашева.
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