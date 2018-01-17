После смерти подростка на тренировке по плаванию в Подмосковье возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего мальчика во время тренировки по плаванию в городе Пересвет Сергиево-Посадского района. Об этом информирует СУ СК по Подмосковью.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, смерть подростка наступила из-за утопления вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками бассейна.

Ранее стало известно, что 13-летнему мальчику стало плохо в ходе тренировки по плаванию, после чего он скончался.

Последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе и был признан здоровым.