После смерти подростка на тренировке по плаванию в Подмосковье возбуждено дело
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, смерть подростка наступила из-за утопления вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками бассейна.
Ранее стало известно, что 13-летнему мальчику стало плохо в ходе тренировки по плаванию, после чего он скончался.
Последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе и был признан здоровым.