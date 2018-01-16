СК начал проверку после смерти подростка на тренировке по плаванию в Подмосковье

Следователи проводят проверку по факту смерти подростка на тренировке по плаванию в городе Пересвет Сергиево-Посадского района. Об этом говорится в пресс-релизе ГСУ СК России по Московской области, поступившем в распоряжение RT.

«Во время тренировки по плаванию 13-летнему мальчику стало плохо. Тренеры по плаванию незамедлительно извлекли его из воды, однако проведённые реанимационные мероприятия не дали результатов и мальчик скончался», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе и был признан здоровым.

В апреле телеканал «360» передавал, что следователи проводят проверку по факту гибели подростка, которому стало плохо во время урока физкультуры в одной из школ Ульяновской области.