В Мурманской области школьник умер во время тренировки по самбо

В одной из школ Кировска Мурманской области ребёнок 2009 года рождения умер во время тренировки по самбо. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Во время тренировки по самбо в школе мальчик 2009 года рождения почувствовал себя плохо. Тренер вызвал скорую помощь, но спасти ребёнка не удалось», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время по факту смерти мальчика проводится проверка.

«Ситуация находится на контроле прокуратуры области», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница умерла на уроке физкультуры.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области ученица 11-го класса почувствовала себя плохо во время урока литературы и позднее скончалась.