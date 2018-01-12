В Мурманской области школьник умер во время тренировки по самбо
В одной из школ Кировска Мурманской области ребёнок 2009 года рождения умер во время тренировки по самбо. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Во время тренировки по самбо в школе мальчик 2009 года рождения почувствовал себя плохо. Тренер вызвал скорую помощь, но спасти ребёнка не удалось», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время по факту смерти мальчика проводится проверка.
«Ситуация находится на контроле прокуратуры области», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве школьница умерла на уроке физкультуры.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области ученица 11-го класса почувствовала себя плохо во время урока литературы и позднее скончалась.
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