Телеканал RT объявляет новый набор в Школу тележурналистики.

Ведущие и корреспонденты телеканала расскажут, как снять репортаж, который получит номинацию на премию Emmy, за счёт чего привлечь аудиторию в социальных сетях и какими будут медиа будущего.

«Приходите к нам в Школу RT — мы расскажем, как попасть на страницы доклада ЦРУ, и выдадим все секреты «иностранных агентов», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Профессионалы научат технике речи и работе в кадре, написанию сценариев, работе с социальными сетями и онлайн-контентом.

Подробности на сайте Школы RT school.rt.com.