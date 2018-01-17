Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам приёма купюр нового образца

Роспотребнадзор с 18 по 25 января откроет горячую линию по вопросам приёма купюр нового образца номиналом 2000 и 200 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января текущего года открывает всероссийскую горячую линию по приёму купюр нового образца. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приёму ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что любой отказ продавца в приёме новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в счёт оплаты тех или иных товаров или услуг должен рассматриваться как противоправное действие.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24» призвала граждан страны не хранить банкноты достоинством 200 и 2000 рублей как сувениры.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей с 12 октября начали поступать в обращение на территории России.