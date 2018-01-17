Правительство определило категории потребителей теплоснабжения по регулируемым ценам

Короткая ссылка
Правительство России утвердило изменения в порядке ценообразования в сфере теплоснабжения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

«Подписанным постановлением в них внесены изменения: определены категории потребителей, приравненных к населению, реализация тепловой энергии и теплоносителя которым производится по регулируемым ценам», — говорится в справке к документу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе проиндексировать тарифы РЖД на перевозки грузов в 2018 году на 3,9%.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119