СК проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Амурской области
Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту схода вагонов с углём грузового поезда в Амурской области.
«По данным следствия, 16 января 2018 года около 15 часов (время московское) на участке Дальневосточной железной дороги Тындинского региона, перегона Юктали – Тас-Юрях на 2005 км была допущена остановка поезда из 57 вагонов с тепловозом. При осмотре состава машинистом выявлен сход 12 вагонов», — говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Амурской области произошёл сход вагонов с углём грузового поезда.
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