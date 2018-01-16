В Амурской области произошёл сход вагонов с углём грузового поезда

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В Амурской области сошли с рельсов 13 вагонов с углём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На перегоне Юктали — Таас Байкало-Амурской магистрали сошли с рельсов 13 вагонов с углём грузового поезда», — сказал источник.

По уточнённым данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины аварии и ведутся аварийно-восстановительные работы.

В конце декабря в Забайкалье на перегоне Бада — Жипхеген произошёл сход 16 вагонов грузового поезда.

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