В Амурской области произошёл сход вагонов с углём грузового поезда

В Амурской области сошли с рельсов 13 вагонов с углём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На перегоне Юктали — Таас Байкало-Амурской магистрали сошли с рельсов 13 вагонов с углём грузового поезда», — сказал источник. По уточнённым данным, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины аварии и ведутся аварийно-восстановительные работы. В конце декабря в Забайкалье на перегоне Бада — Жипхеген произошёл сход 16 вагонов грузового поезда.