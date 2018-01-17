У жителя Магаданской области изъяли более 17 кг золота на сумму свыше 37 млн рублей

Прокуратура Магаданской области взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении жителя Сусуманского городского округа, который незаконно хранил драгоценный металл общим весом более 17 кг, стоимостью свыше 37 млн рублей.

«В ходе проведения УФСБ России по Магаданской области мероприятий драгоценный металл изъят, противоправная деятельность подозреваемого пресечена», — говорится в сообщении ведомства. Ранее на Благовещенской таможне задержали жителя Китая, пытавшегося провезти в обуви золотой песок на 1 млн рублей.