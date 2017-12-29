На Благовещенской таможне задержан житель Китая с золотым песком на 1 млн рублей

На Благовещенской таможне задержан житель Китая, пытавшийся провезти в обуви золотой песок на 1 млн рублей, сообщает kp.ru.

«Иностранный гражданин пытался незаконно вывезти за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товар, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной форме», — заявил пресс-секретарь таможни Виталий Шабанов.

По его словам, песок был спрятан в вырезанных углублениях подошвы под стельками обуви.

Из заключения экспертов следует, что в тайнике оказалось более 514,8 г золота и 153,1 г серебра. Стоимость товара — 1,2 млн рублей.

В отношении гражданина КНР завели уголовное дело за незаконную перевозку через границу стратегически важных товаров. Ведётся следствие.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска пытался вывезти в Германию почти 150 рептилий.