На Благовещенской таможне задержан житель Китая с золотым песком на 1 млн рублей
«Иностранный гражданин пытался незаконно вывезти за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товар, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной форме», — заявил пресс-секретарь таможни Виталий Шабанов.
По его словам, песок был спрятан в вырезанных углублениях подошвы под стельками обуви.
Из заключения экспертов следует, что в тайнике оказалось более 514,8 г золота и 153,1 г серебра. Стоимость товара — 1,2 млн рублей.
В отношении гражданина КНР завели уголовное дело за незаконную перевозку через границу стратегически важных товаров. Ведётся следствие.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска пытался вывезти в Германию почти 150 рептилий.