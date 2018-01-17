Кадыров рассказал о целях информационных атак на Чечню
«Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца!» — приводит слова Кадырова пресс-служба главы республики.
Он отметил, что посредством информационных атак «недоброжелатели пытаются расколоть чеченское общество».
«Мы видели, как подобный подход безотказно работает в некогда процветающих странах Ближнего Востока, которые впали в немилость Западу», — добавил Кадыров.
Ранее Кадыров заявил, что США намерены погрузить в войну весь Ближний Восток и устроить вокруг России горячие точки, а также призвал остановить «военное безумство» Вашингтона.