Кадыров рассказал о целях информационных атак на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл совещание с руководителями правоохранительных и силовых структур республики, в ходе которого рассказал об информационных атаках в отношении Чечни.

«Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца!» — приводит слова Кадырова пресс-служба главы республики.

Он отметил, что посредством информационных атак «недоброжелатели пытаются расколоть чеченское общество».

«Мы видели, как подобный подход безотказно работает в некогда процветающих странах Ближнего Востока, которые впали в немилость Западу», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что США намерены погрузить в войну весь Ближний Восток и устроить вокруг России горячие точки, а также призвал остановить «военное безумство» Вашингтона.