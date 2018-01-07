Кадыров призвал остановить «военное безумство США»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США намерены погрузить в войну весь Ближний Восток и устроить вокруг России горячие точки, и призвал остановить «военное безумство» Вашингтона.

«Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы всё полыхало в огне и люди убивали друг друга. Всё, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, — всё рукотворно, инициировано США», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что за последнее время власти США «направили свои щупальца зла по трём фронтам», поддерживая оппозицию в Сирии, признав Иерусалим столицей Израиля, разжигая гражданскую войну в Иране.

Также Кадыров назвал разрушительной политику Вашингтона по отношению к Украине, Грузии, Ираку, Ливии и отметил, что США диктуют свои правила богатым нефтью мусульманским странам.

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнёры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», — добавил Кадыров.

20 декабря Минфин США внёс в санкционный список пять российских граждан, включая Кадырова. Позднее американское ведомство объяснило введение санкций в отношении Кадырова.