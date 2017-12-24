Пресс-секретарь главы Чечни считает абсурдными обвинения властей США в адрес Кадырова

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал RT решение американских властей ввести санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Я более нелепых действий со стороны больших политиков, каковыми являются руководители Соединённых Штатов Америки или других стран, не видел. И при своём преклонном возрасте никогда, наверное, не увижу», — сказал он.

По его словам, обвинения в адрес Кадырова нелепы и абсурдны.

«Обвинения, которые содержатся в этих санкциях, настолько нелепые, настолько абсурдные, что они сами даже чувствуют себя неловко, сами даже не верят в то, что они говорят: такие термины «якобы». Я был шокирован тем, что, видимо, вот так, руководствуясь этими самыми выводами «якобы», они принимали решение и по Ираку, они принимали решение по Ливии, по Афганистану, по Сирии», — добавил Каримов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Россия в ближайшее время даст симметричный ответ на санкционную политику США.

20 декабря Минфин США внёс в санкционный список пять российских граждан, включая Кадырова.

Позднее американское ведомство объяснило введение санкций в отношении Кадырова.