Источник: два человека пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Два человека получили ранения в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома №2 на Союзном проспекте», — заявил источник. 

Отмечается, что в настоящее время специалисты изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее издание «Юга.ру» писало, что при взрыве газа в частном доме в Геленджике пострадал один человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119