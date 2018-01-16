Источник: два человека пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде
Два человека получили ранения в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома №2 на Союзном проспекте», — заявил источник.
Отмечается, что в настоящее время специалисты изучают обстоятельства произошедшего.
Ранее издание «Юга.ру» писало, что при взрыве газа в частном доме в Геленджике пострадал один человек.
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