Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Чечне

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Пять человек получили травмы при взрыве газовоздушной смеси в частной теплице в Шалинском районе Чечни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Центр медицины катастроф.

«Пять человек пострадали в результате взрыва в населённом пункте Герменчук. Все они доставлены в клиническую больницу №4 Грозного. Состояние троих оценивается как тяжёлое, двоих — средней тяжести», — заявил собеседник.

Как уточняет региональное отделение МЧС, взрыв газа произошёл в теплице на территории частного домовладения в селе Герменчук.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что при взрыве газа на кухне в частном доме в Геленджике пострадал один человек.

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