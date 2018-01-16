Финал конкурса «Лидеры России» пройдёт с 6 по 11 февраля в Сочи

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На финал конкурса «Лидеры России», который будет проходить с 6 по 11 февраля в Сочи, приедут 300 самых перспективных руководителей со всей страны, сообщает kp.ru.

Отмечается, что мероприятие проводится администрацией президента.

Принять участие может любой гражданин России до 50 лет, работающий в сфере управления.

Финалистам положены гранты на 1 млн рублей, которые нужно потратить на своё образование.

В первые 20 часов с момента регистрации участников записались около 18 тыс. человек.

Наибольший интерес проявили жители Центрального федерального округа страны (40%), также в лидеры попали Приволжский и Северо-Западный округа.

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