В Петербурге назвали сроки запуска новых станций метро
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда в городе запустят новые станции метро, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
По словам чиновника, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенско-Приморской линии будут введены в эксплуатацию уже в мае.
Далее предстоит пусконаладка, а для пассажиров станции откроются до конца 2018 года.
Кроме того, Албин заявил, что городские власти решили вернуться к прежней цене государственного контракта на создание новых станций, передаёт New Inform.
На данный момент создание станций оценивается в 4,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Петербургское метро выпустило комикс про забытые вещи.
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