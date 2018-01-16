В Петербурге назвали сроки запуска новых станций метро

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда в городе запустят новые станции метро, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам чиновника, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенско-Приморской линии будут введены в эксплуатацию уже в мае.

Далее предстоит пусконаладка, а для пассажиров станции откроются до конца 2018 года.

Кроме того, Албин заявил, что городские власти решили вернуться к прежней цене государственного контракта на создание новых станций, передаёт New Inform.

На данный момент создание станций оценивается в 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Петербургское метро выпустило комикс про забытые вещи.