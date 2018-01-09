Петербургское метро выпустило комикс про забытые вещи
Петербургский метрополитен выпустил новый комикс, посвящённый забытым пассажирами вещам, сообщает Inforeactor.
Как рассказали в пресс-службе метро, на рисунке изображён разносчик пиццы, забывший свою сумку. По сюжету, для проверки пришлось закрыть всю станцию.
Метрополитен призвал пассажиров быть более внимательными и ничего не оставлять на платформах и в вагонах.
В ближайшем будущем планируется выпустить серию подобных работ.
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