Суд продлил домашний арест режиссёру Серебренникову

Суд продлил срок содержания под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова.

Как сообщает ТАСС, срок продлён до 19 апреля.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила решение судья.

На такой же срок продлён домашний арест продюсера АНО «Седьмая студия» Алексея Малобродского и арест экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Ранее адвокат режиссёра рассказал, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 млн рублей на проект «Платформа».

При этом он подчеркнул, что средства были потрачены на дело, а не украдены.

В конце августа 2017 года Серебренникова поместили под домашний арест.

Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».