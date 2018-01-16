В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные снегопады и штормовой ветер, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за прохождения Балканского циклона 17 и 18 января на полуострове ожидаются сложные погодные условия.

«В отдельных районах туман, гололёд, отложение мокрого снега. Усиление южного с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, 18 января порывы до 28 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Граждан призвали убрать с балконов незакреплённые вещи. Также рекомендуется избегать рекламных вывесок и дорожных знаков. Водителей просят проявлять особую бдительность.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале закрывают главную зимнюю трассу из-за аномального тепла.