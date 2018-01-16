В честь Никулина и Магомаева назвали улицу и сквер в Москве

Имена великих артистов, военнослужащих и спортсменов присвоены нескольким паркам и улицам Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Так, именем Юрия Никулина назван проектируемый проезд №6613 в районе Аэропорт. Ещё два проезда на севере Москвы под №6611 и №6612 получили имена советских спортсменов Михаила Якушина и Игоря Численко.

В честь певца Муслима Магомаева назван сквер между Леонтьевским и Вознесенским переулками, именем телеведущей Валентины Леонтьевой назван проезд между улицей Академика Королёва и 1-й Останкинской улицей.

Как сообщает m24.ru, также в столице появятся улицы, названные в честь писателя Мустая Карима, Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко, офицера Красной армии Александра Печерского и советского маршала Андрея Ерёменко.

Ранее НСН сообщала, что парк поездов Московского метрополитена планируется обновить на 37%.