В честь Никулина и Магомаева назвали улицу и сквер в Москве
Так, именем Юрия Никулина назван проектируемый проезд №6613 в районе Аэропорт. Ещё два проезда на севере Москвы под №6611 и №6612 получили имена советских спортсменов Михаила Якушина и Игоря Численко.
В честь певца Муслима Магомаева назван сквер между Леонтьевским и Вознесенским переулками, именем телеведущей Валентины Леонтьевой назван проезд между улицей Академика Королёва и 1-й Останкинской улицей.
Как сообщает m24.ru, также в столице появятся улицы, названные в честь писателя Мустая Карима, Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко, офицера Красной армии Александра Печерского и советского маршала Андрея Ерёменко.
Ранее НСН сообщала, что парк поездов Московского метрополитена планируется обновить на 37%.