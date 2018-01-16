В Волгограде самолёт совершил экстренную посадку из-за закурившего пассажира

В Волгограде совершил экстренную посадку летевший из Москвы в Сочи самолёт.

Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы в Сочи и совершившего экстренную посадку», — говорится в сообщении.

По установленным данным, самолёт совершил посадку из-за закурившего пассажира.

«Нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении», — уточняется в сообщении.

В ноябре URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.