Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты рассказал о своей программе

Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты психолог Михаил Козлов рассказал в интервью ФАН о своей программе.

«Самый главный тезис — спасти 70 млн россиян из кредитной кабалы. Запретить коллекторскую деятельность. Второе — изменить сознание россиян. Из сознания жертвы в сознание ответственности за всё, что происходит в их жизни. Третье — создание Министерства счастья. Как в Брунее. Чтобы государство ориентировалось не на НАТО, как в геополитике кому-то что-то доказать, а чтобы гражданин был счастлив. Измерять индекс счастья 1 января и 31 декабря подводить итоги. И смотреть — если индекс возрос, то правительство оставляем. Если нет, то в отставку и новое правительство набираем», — сказал Козлов.

По его словам, он также хочет «показать россиянину, что если не сидеть дома и не страдать, не ругать всех подряд, а начать что-то делать, то любой человек может поучаствовать в выборах президента Российской Федерации».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в бюллетенях будут представлены имена не более чем 19 кандидатов.