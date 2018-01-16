СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

В дагестанском Каспийске 15 января произошло вооружённое нападение на полицейских, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает представитель пресс-службы республиканского СУ СК.

«В понедельник около 18:30 мск возле дома №35 по улице Виноградной в Каспийске на требования сотрудников полиции предъявить документы мужчина из огнестрельного оружия произвёл выстрелы в полицейских», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что в результате инцидента сотрудники правоохранительных органов не пострадали, а злоумышленник был нейтрализован ответным огнём.

Дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное изготовление оружия».

«В настоящее время устанавливается личность напавшего на полицейских мужчины, а также его причастность к другим преступлениям», — подчеркнул представитель СК.

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