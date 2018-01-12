В Нефтеюганске водитель выстрелил из ракетницы в полицейского

В Нефтеюганске сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, сообщает URA.RU. Документов на машину и водительского удостоверения при нём не оказалось. В какой-то момент 48-летний автомобилист выстрелил из ракетницы в одного из полицейских.

Как рассказали в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, сотрудник правоохранительных органов получил ушиб и ожог плеча.

Водитель задержан. Ему может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Это максимально возможный срок за причинение вреда полицейскому при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели уголовное дело после нападения на полицейского.