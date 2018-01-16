В Госдуме предложили увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5 тысяч рублей.

Он пояснил, что многие автомобилисты предпочитают не приобретать ОСАГО, потому что сумма штрафа значительно ниже стоимости полиса. В частности, депутат привёл данные Минфина России, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса составляла в среднем 5,8 тыс. рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении RT).

Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поддержал данное предложение. По его словам, из 50 миллионов зарегистрированных в России автомобилей около 1 миллиона эксплуатируется без страховок.

«Справедливое решение, так как сегодня очень много людей просто рискуют, выезжая на дороги без полиса», — пояснил Юргенс.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правление Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердило «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО».

Эксперт страхового рынка Алексей Кондрашенко заявил в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня», что свободные тарифы по ОСАГО вводить преждевременно.