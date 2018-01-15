В Сочи объявили предупреждение из-за угрозы схода лавин

Сочинский центр по гидрометеорологии и мониторингу Чёрного и Азовского морей объявил предупреждение по лавиноопасности, сообщает «Юга.ру».

В пресс-службе мэрии Сочи призвали воздержаться от выхода в горы. Сход лавин возможен с 15 по 18 января на отметках выше 1500 метров над уровнем моря.

По информации противолавинной службы курорта «Роза Хутор», в настоящее время в горах Красной Поляны существенная лавиноопасность — 3 из 5.

«После снегопадов вопрос лавинной опасности всегда поднимается на первые места в рейтинге», — отметили в Краснополянском горном клубе.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о метелях на Ямале.