Синоптики рассказали о метелях на Ямале и в Красноярском крае

До конца января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается ещё несколько метелей и снегопадов, сообщает URA.RU.

В Салехарде количество снега, выпавшего на дорогах и во дворах, вдвое превысило показатели прошлых лет. Как заявили в пресс-службе регионального правительства, коммунальные службы вывезли из города более 50 тыс. куб. м снега.

В свою очередь, метеорологи с портала Gismeteo прогнозируют, что морозы около -20 °С, установившиеся на территории округа, через несколько дней сменятся очередным потеплением — до -15...-5 °С. В третьей декаде января на некоторых территориях похолодает до -40 °С, а к концу месяца снова потеплеет.

Эти перепады будут сопровождаться сильным ветром и обильными снегопадами.

В Красноярском крае МЧС предупредило об ухудшении погодных условий, сообщает Nation News. По имеющимся данным, 12 января в регионе будет сильная метель. Также прогнозируется порывистый ветер до 20 м/с.

Спасатели напоминают о важности сохранения бдительности во время сложных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью.