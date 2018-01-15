Собчак прокомментировала ситуацию с Серебренниковым

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», прокомментировала ситуацию с режиссёром Кириллом Серебренниковым, сообщает kp.ru.

«Серебренникова посадили под домашний арест. Понятно, что сумма в 60 млн рублей — это не та сумма, из-за которой взяли «главного коррупционера страны» Кирилла Серебренникова. Просто спектакль его посвящён религиозным темам, и его можно назвать антигосударственным», — сказала Собчак.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба по делу «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит Серебренников, увеличилась с 68 млн до 133 млн рублей.

23 августа режиссёр Кирилл Серебренников был помещён под домашний арест. Ему вменяли в вину организацию хищения на сумму не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».