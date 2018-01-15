Эксперт о маркировке сигарет: в борьбе с контрафактом такая мера не поможет

Аналитик табачной отрасли Вадим Желнин в разговоре с RT прокомментировал новый эксперимент по маркировке табачной продукции двухмерным кодом в формате Data Matrix.

«В борьбе с контрафактом такая мера не поможет. На сегодняшний день есть данные и общая оценка того, как именно устроена нелегальная часть табачного рынка. Это около 5% от легальной продукции, и большая часть таких сигарет ввозится из стран Таможенного союза. Все эти сигареты распространяются не через сетевые магазины, а в тех местах, где нельзя проверить маркировку. Люди покупают их в своей стране, где цены намного ниже, привозят к нам и распространяют через знакомых. А сигареты, легально произведённые в России, от ввозимых можно отличить с первого взгляда», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что это нововведение серьёзно снизит скорость производства табачной продукции.

«Машина выпускает 600 пачек сигарет в минуту, а скорость маркировки — всего 200 пачек. И необходимое оборудование очень дорогостоящее, значит, грозит дополнительными издержками. А поскольку в этой маркировке нет смысла, значит, не нужны и лишние затраты. Для производителей это просто дополнительная головная боль», — заявил Желнин.

Ранее РИА Новости сообщило, что первую пачку сигарет с цифровой маркировкой выпустят в России в феврале.

Предполагается, что этот проект необходим для проверки эффективности механизма маркировки, обеспечивающего подлинность табачной продукции, а также для противодействия контрафакту.