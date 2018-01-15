Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

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Официальный сайт штаба кандидата в президенты Владимира Путина начал свою работу.

Интернет-сайт заработал 15 января.

«Это putin2018.ru и путин2018.рф. Концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтёры», — цитирует РИА Новости Кондрашова.

10 января стало известно, что штаб Путина возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

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