Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
Официальный сайт штаба кандидата в президенты Владимира Путина начал свою работу.
Интернет-сайт заработал 15 января.
«Это putin2018.ru и путин2018.рф. Концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтёры», — цитирует РИА Новости Кондрашова.
10 января стало известно, что штаб Путина возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.
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