В Госдуме прокомментировали публикацию статьи американского профессора о роли Крыма

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT публикацию статьи американского профессора о значении Крыма для России.

«Сам факт появления американского профессора в военном обозрении The National Interest (американское аналитическое издание по военно-политической тематике. — RT) — это некий сигнал, что сквозь шум барабанов войны пробивается голос здравомыслящих. Профессор любит историю Соединённых Штатов и помнит, как Россия помогла Америке в борьбе за независимость, и для искренних американцев этот факт всегда грел сердце в отношении нашей страны. К тому же Крым для России — это знамя, вокруг которого бьются до последнего вздоха, потому что это знамя — часть русской души. И в этом с такими, как американский профессор, полное сходство. И главный посыл — зачем нам чужой флаг, если русские любят его, как мы свой звёздно-полосатый, пусть каждый останется со своим знаменем у сердца», — отметил Бальбек.

Ранее преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье, опубликованной на сайте The National Interest, выразил мнение, что Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому Вашингтону стоит отказаться от прежней политики и начать строить отношения с Москвой, исходя из реалий.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.