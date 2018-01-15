Американский профессор напомнил США о роли Крыма для России

Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому Вашингтону стоит отказаться от прежней политики и начать строить отношения с Москвой, исходя из реалий. Такое мнение выразил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье, опубликованной на сайте National Interest.

По его словам, Россию и Крым связывает долгая общая история.

В частности, в материале говорится, что ещё в 1783 году полуостров стал российским. Кроме того, русские не раз защищали Крым в крупнейших сражениях против Великобритании, Франции, а также Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой войне.

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», — заключил Голдстайн.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.