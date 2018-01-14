Москвичи смогут посетить закрытые станции метро в рамках экскурсионных туров

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В Москве в январе можно будет посетить закрытые станции Московского метрополитена в рамках дневных и ночных экскурсий. Об этом сообщает m24 со ссылкой на правительство города.

Отмечается, что в январе можно будет посетить экскурсии «Большой сталинский стиль в метро» (18 января), «Как мы строили метро» (30 января) и другие.

Также сообщается, что билеты можно будет приобрести, в частности, в кассах Музея Москвы.

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