Путин рассказал о сходствах между христианством и коммунистической идеологией

Президент России Владимир Путин во время интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показал телеканал «Россия 1», сравнил коммунистическую идеологию с христианством, отметив, что советская власть «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».

«Вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жёсткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология — она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это всё заложено в Священном Писании, это всё там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — приводит слова Путина РИА Новости.

При этом он отметил, что отношение коммунистов к Владимиру Ленину также можно сравнить с почитанием святых в христианстве.

«Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, — ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и граждан страны, отмечающих этот праздник.